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Операція "Перун". Росія планує залучили іноземні ЗМІ для виправдання агресії проти України, - ГУР

Четвер 15 лютого 2024 10:57
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Операція "Перун". Росія планує залучили іноземні ЗМІ для виправдання агресії проти України, - ГУР Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Головне управління розвідки Міноборони дізналося про початок активної фази інформаційної операції Росії під кодовою назвою "Перун".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис ГУР в Telegram.

У рамках цієї операції Росія планує залучити іноземних журналістів, медійних осіб та блогерів для виправдання агресії проти України.

Крім того, Росія буде домагатися висвітлення ситуації довкола України з вигідних для Кремля позицій.

Інтерв'ю Путіна Карлсону

9 лютого у мережі опублікували інтерв'ю російського диктатора Володимира Путіна пропагандисту Такеру Карлсону. В інтерв'ю російський диктатор відзначився низкою скандальних заяв, а також знову намагався виправдати своє повномасштабне вторгнення до України.

Центр стратегічних комунікацій спростував фейкові заяви з інтерв'ю Путіна, зокрема про неонацизм, Леніна та Сталіна, які нібито створили Україну, "громадянську війну" тощо.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що подібне інтерв'ю не могло не бути спецоперацією. Однією з найскандальніших заяв Путіна стало звинувачення на адресу Польщі, що вона винна на початку Другої світової. Глава Кремля нафантазував, що Варшава спровокувала ватажка нацистської Німеччини Адольфа Гітлера, оскільки "виявилася незговірливою".

Детальніше про те, що Путін розповів в інтерв'ю Карлсону - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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