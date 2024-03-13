Операція "Перун". РФ активізувала пропаганду перед вибори, ГУР розкрило деталі

Операція "Перун" спрямована на дестабілізацію політичної ситуації в Україні та країнах Заходу. Пропагандисти діють також на тимчасово окупованих територіях України та у більшості регіонах РФ.

До участі в операції залучаються підрозділи "федеральной служби войск национальной гвардии" Росії та шпигунів ГРУ (головного управління розвідки).

Пропагандисти Кремля вказівки шпигунам росгвардії здійснювати заходи, зокрема:

з дискредитації українських та західних проукраїнських політиків, звинувативши їх у корупції і зраді інтересів України;

виправдовування агресії РФ проти України та висвітлення ситуації з вигідних для Кремля позицій;

поширення у медіапросторі дезінформації про начебто "нормалізацію життя" на окупованих РФ українських територіях за безпосередньої участі у цьому керівництва Росії;

формування в російському та європейському медіапросторі образу "українських нацистів" тощо.

За методичкою Кремля пропагандисти повинні використовувати як старі, так і недавно вигадані фейкові наративи: про нібито планування державного перевороту у Києві, звинувачення України у початку бойових дій на Донбасі, масовому вбивстві проросійських активістів у Одесі тощо.

ГУР зазначає, що пікова фаза "Перуна" призначена на президентські вибори в Росії, завершити операцію планують до 30 червня.

Що відомо про операцію "Перун"

Нагадаємо, у лютому 2024 року Головне управління розвідки повідомляло, що Росія почала операцію "Перун" для дискредитації України.

У рамках цієї операції Росія планує залучити іноземних журналістів, медійних осіб та блогерів для виправдання агресії проти України.