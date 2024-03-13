Операция "Перун". РФ активизировала пропаганду перед выборами, ГУР раскрыло детали

Российские пропагандисты активизировались перед так называемыми выборами президента России. Оккупанты продолжают активную фазу информационной операции "Перун".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки в Telegram.
Операция "Перун" направлена на дестабилизацию политической ситуации в Украине и странах Запада. Пропагандисты действуют также на временно оккупированных территориях Украины и в большинстве регионов РФ.
К участию в операции привлекаются подразделения "федеральной службы войск государственной гвардии" России и шпионов ГРУ (главного управления разведки).
Пропагандисты Кремля указания шпионам росгвардии осуществлять мероприятия, в частности:
По методичке Кремля пропагандисты должны использовать как старые, так и недавно придуманные фейковые нарративы: якобы о планировании государственного переворота в Киеве, обвинении Украины в начале боевых действий на Донбассе, массовом убийстве пророссийских активистов в Одессе и т.д.
ГУР отмечает, что пиковая фаза "Перуна" назначена на президентские выборы в России, завершить операцию планируют до 30 июня.
Напомним, в феврале 2024 года Главное управление разведки сообщало, что Россия начала операцию "Перун" по дискредитации Украины.
В рамках этой операции Россия планирует привлечь иностранных журналистов, медийных лиц и блогеров для оправдания агрессии против Украины.
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