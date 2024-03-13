Операция "Перун". РФ активизировала пропаганду перед выборами, ГУР раскрыло детали

Операция "Перун" направлена на дестабилизацию политической ситуации в Украине и странах Запада. Пропагандисты действуют также на временно оккупированных территориях Украины и в большинстве регионов РФ.

К участию в операции привлекаются подразделения "федеральной службы войск государственной гвардии" России и шпионов ГРУ (главного управления разведки).

Пропагандисты Кремля указания шпионам росгвардии осуществлять мероприятия, в частности:

по дискредитации украинских и западных проукраинских политиков, обвинив их в коррупции и предательстве интересов Украины;

оправдание агрессии РФ против Украины и освещение ситуации с выгодных для Кремля позиций;

распространение в медиапространстве дезинформации о якобы "нормализации жизни" на оккупированных РФ украинских территориях при непосредственном участии в этом руководства России;

формирование в российском и европейском медиапространстве образа "украинских нацистов" и т.д.

По методичке Кремля пропагандисты должны использовать как старые, так и недавно придуманные фейковые нарративы: якобы о планировании государственного переворота в Киеве, обвинении Украины в начале боевых действий на Донбассе, массовом убийстве пророссийских активистов в Одессе и т.д.

ГУР отмечает, что пиковая фаза "Перуна" назначена на президентские выборы в России, завершить операцию планируют до 30 июня.

Что известно об операции "Перун"

Напомним, в феврале 2024 года Главное управление разведки сообщало, что Россия начала операцию "Перун" по дискредитации Украины.

В рамках этой операции Россия планирует привлечь иностранных журналистов, медийных лиц и блогеров для оправдания агрессии против Украины.