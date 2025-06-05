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Операция "Паутина": уничтоженные бомбардировщики Ту-95 были снаряжены ракетами для обстрела

Четверг 05 июня 2025 05:32
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Операция "Паутина": уничтоженные бомбардировщики Ту-95 были снаряжены ракетами для обстрела Фото: уничтоженные бомбардировщики Ту-95 были снаряжены ракетами для обстрела (ssu.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Стратегические бомбардировщики Ту-95МС армии РФ перед уничтожением на аэродромах базирования были уже снаряжены крылатыми ракетами Х-101 для удара, вероятно, по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео с камер украинских дронов-камикадзе, которое обнародовала СБУ.

Судя по кадрам видео, по меньшей мере часть бомбардировщиков имела на внешних подвесах ракеты Х-101.

Операция &quot;Паутина&quot;: уничтоженные бомбардировщики Ту-95 были снаряжены ракетами для обстрела

Также о вероятной подготовке стратегической авиации россиян к боевым вылетам говорят полные баки самолетов, топливо из которых стало причиной больших пожаров на атакованных ударными дронами аэродромах.

Операция &quot;Паутина&quot;: уничтоженные бомбардировщики Ту-95 были снаряжены ракетами для обстрела

Операция "Паутина" от СБУ

Напомним, Служба безопасности Украины в воскресенье, 1 июня, атаковала несколько российских аэродромов, где базировалась стратегическая авиация врага.

Как рассказал глава СБУ Василий Малюк, в результате ударов дронами был поражен 41 самолет стратегической авиации РФ, среди которых - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, половину из них Россия отремонтировать не сможет. Как отмечал глава украинского государства, такой удар помогает менять риторику США, в частности о том, что у украинцев якобы нет карт.

Подробнее об операции СБУ под названием "Паутина" - в материале РБК-Украина.

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