Операция "Паутина": уничтоженные бомбардировщики Ту-95 были снаряжены ракетами для обстрела

Стратегические бомбардировщики Ту-95МС армии РФ перед уничтожением на аэродромах базирования были уже снаряжены крылатыми ракетами Х-101 для удара, вероятно, по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео с камер украинских дронов-камикадзе, которое обнародовала СБУ.

Также о вероятной подготовке стратегической авиации россиян к боевым вылетам говорят полные баки самолетов, топливо из которых стало причиной больших пожаров на атакованных ударными дронами аэродромах.

Судя по кадрам видео, по меньшей мере часть бомбардировщиков имела на внешних подвесах ракеты Х-101.

Операция "Паутина" от СБУ

Напомним, Служба безопасности Украины в воскресенье, 1 июня, атаковала несколько российских аэродромов, где базировалась стратегическая авиация врага.

Как рассказал глава СБУ Василий Малюк, в результате ударов дронами был поражен 41 самолет стратегической авиации РФ, среди которых - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, половину из них Россия отремонтировать не сможет. Как отмечал глава украинского государства, такой удар помогает менять риторику США, в частности о том, что у украинцев якобы нет карт.

Подробнее об операции СБУ под названием "Паутина" - в материале РБК-Украина.

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