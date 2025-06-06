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Операція "Павутина": РФ знадобляться роки, щоб замінити знищені літаки, - Reuters

П'ятниця 06 червня 2025 18:19
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Операція "Павутина": РФ знадобляться роки, щоб замінити знищені літаки, - Reuters Фото: РФ знадобляться роки, щоб замінити знищені під час операції "Павутина" літаки (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Росії знадобляться роки, щоб замінити бомбардувальники, здатні нести ядерну зброю, які були уражені внаслідок ударів дронів СБУ 1 червня. Це створює серйозні перешкоди для вже затриманої програми модернізації стратегічної авіації РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначає агенство, за оцінками США, внаслідок ударів по російських аеродромах було уражено до 20 літаків, з яких близько 10 - знищено.

Російська влада заперечує втрати, проте військові блогери повідомляють про серйозні пошкодження або втрату приблизно десятка бомбардувальників, звинувачуючи командування в недбалості.

Ударів зазнали стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-22М3, які є ключовими елементами російських можливостей завдання ударів крилатими ракетами. Ці літаки більше не виробляються, що ускладнює їх заміну. Ситуацію погіршують західні санкції, які обмежують доступ Росії до необхідних компонентів.

За даними Reuters, Росія намагається модернізувати свій парк бомбардувальників, зокрема оновлюючи Ту-160М та розробляючи новий бомбардувальник ПАК ДА. Однак ці програми стикаються з затримками, і, за оцінками експертів, ПАК ДА не надійде у виробництво до 2027 року. Фінансові обмеження та технологічні проблеми, спричинені санкціями, роблять прискорення цих проєктів малоймовірним.

Хоча ці втрати не суттєво впливають на ядерний арсенал Росії, який переважно базується на наземних та підводних платформах, вони є символічним та логістичним ударом по її військовій модернізації.

Операція "Павутина"

Нагадаємо, 1 червня СБУ провела операцію "Павутина", яку планували понад півтора року.

Під час операції дрони СБУ атакували одразу кілька російських авіабаз. Безпілотники вразили чотири військові бази: "Бєлая", "Дягилєво", "Оленья" та "Іваново".

Внаслідок ударів дронами було уражено 41 літак стратегічної авіації РФ, серед яких - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160. Загалом ідеться про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ. Орієнтовна вартість ураженої стратегічної авіації ворога сягає 7 млрд доларів.

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