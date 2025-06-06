Операция "Паутина": РФ понадобятся годы, чтобы заменить уничтоженные самолеты, - Reuters

России понадобятся годы, чтобы заменить бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, которые были поражены в результате ударов дронов СБУ 1 июня. Это создает серьезные препятствия для уже задержанной программы модернизации стратегической авиации РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как отмечает агенство, по оценкам США, в результате ударов по российским аэродромам было поражено до 20 самолетов, из которых около 10 - уничтожено.

Российские власти отрицают потери, однако военные блогеры сообщают о серьезных повреждениях или потере около десятка бомбардировщиков, обвиняя командование в халатности.

Ударам подверглись стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3, которые являются ключевыми элементами российских возможностей нанесения ударов крылатыми ракетами. Эти самолеты больше не производятся, что затрудняет их замену. Ситуацию усугубляют западные санкции, которые ограничивают доступ России к необходимым компонентам.

По данным Reuters, Россия пытается модернизировать свой парк бомбардировщиков, в частности обновляя Ту-160М и разрабатывая новый бомбардировщик ПАК ДА. Однако эти программы сталкиваются с задержками, и, по оценкам экспертов, ПАК ДА не поступит в производство до 2027 года. Финансовые ограничения и технологические проблемы, вызванные санкциями, делают ускорение этих проектов маловероятным.

Хотя эти потери не существенно влияют на ядерный арсенал России, который преимущественно базируется на наземных и подводных платформах, они являются символическим и логистическим ударом по ее военной модернизации.