Операція НАТО у Балтійському морі обіцяє швидке реагування, - прем'єр Естонії

Як пояснив Міхал, особисто для Естонії "швидке реагування" означає, що у разі виникнення загрозливої ситуації, країна готова швидко відреагувати й зупинити порушника або ж шкідливу діяльність.

За його словами, операція НАТО допоможе створити кращу картину того, що відбувається, особливо в місцях інтенсивного руху: у Фінській затоці, біля берегів Польщі або в Данських протоках.

"Крім кораблів, що діють в морі, це також передбачає використання розвідувальних засобів і систем штучного інтелекту, а також інших технологічних можливостей", - додав він.

Прем'єр пояснив, що під час операції "Балтійський вартовий" відстежується пересування кораблів у відповідному районі, визначаються їхні наміри й перевіряється, чи відповідає дійсності інформація, яку вони надають.

"Основна мета - отримати кращу картину ситуації і необхідність моніторингу інфраструктури", - підкреслив він.

Інциденти в Балтійському морі

Наприкінці 2024-го в Балтійському морі було пошкоджено підводні кабелі зв'язку між Фінляндією та Естонією, а також затримано судно Eagle S із тіньового флоту танкерів Російської Федерації (РФ). Згідно з даними слідства, екіпаж корабля планував пошкодити ще один енергетичний кабель Estlink 1, а також газопровід BalticConnector.

Зокрема до цього інциденту були обірвані ще два кабелі передачі даних між Фінляндією та Німеччиною.