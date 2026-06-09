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"Операція Мяу-Мяу": Українські військові дроном "Вампір" врятували котячу родину з передової

20:25 09.06.2026 Вт
2 хв
Пухнасті "десантники" навіть потрапили в об'єктив камери
aimg Дмитро Левицький
Фото: українські військові врятували кошенят (facebook.com/118ombr)

Українські військові провели унікальну рятувальну місію, евакуювавши з передової кішку з п'ятьма кошенятами за допомогою важкого дрона "Вампір".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію 118 окремої механізованої бригади.

Пілоти мотопіхотного батальйону 118-ї ОМБр здійснили незвичну гуманітарну місію на передовій під кодовою назвою "Мяу-Мяу". За допомогою великого дрона захисники успішно вивезли тварин з небезпечної зони.

Кішка та п'ятеро кошенят були переміщені з фронту в безпечний тил. Як зазначають військові, ці пухнасті "десантники" навіть потрапили в об'єктив камери.

"Ця рятувальна місія - ще один доказ того, що українські воїни у цій найжорстокішій війні залишаються Людьми і готові ризикувати навіть заради найменшого живого створіння", - підкреслили в бригаді.

Фото: військові 118 бригади врятували кошенят (facebook.com/118ombr)

Нагадаємо, зазвичай важкі гексакоптери "Вампір" застосовуються українськими бригадами дещо для інших цілей. Серед їхніх стандартних функцій на фронті:

  • нічні скиди;
  • знищення бронетехніки противника;
  • випалювання ворожих бліндажів;
  • доставка продуктів на позиції.

Минуло року бомбери "Вампір" стали одними з найрезультативніших дронів на фронті. Вони виконали понад 2,5 мільйона бойових місій, розповідали у січні на заході "Армія дронів 2025"

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Окрім "Вампіра", серед військових також відзначають й інший важкий дрон - "Баба Яга".

Наприкінці минулого року під Києвом дрону "Баба Яга" навіть встановили пам'ятник.

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