"Операція Мяу-Мяу": Українські військові дроном "Вампір" врятували котячу родину з передової

Пілоти мотопіхотного батальйону 118-ї ОМБр здійснили незвичну гуманітарну місію на передовій під кодовою назвою "Мяу-Мяу". За допомогою великого дрона захисники успішно вивезли тварин з небезпечної зони.

Кішка та п'ятеро кошенят були переміщені з фронту в безпечний тил. Як зазначають військові, ці пухнасті "десантники" навіть потрапили в об'єктив камери.

"Ця рятувальна місія - ще один доказ того, що українські воїни у цій найжорстокішій війні залишаються Людьми і готові ризикувати навіть заради найменшого живого створіння", - підкреслили в бригаді.

Фото: військові 118 бригади врятували кошенят (facebook.com/118ombr)

Нагадаємо, зазвичай важкі гексакоптери "Вампір" застосовуються українськими бригадами дещо для інших цілей. Серед їхніх стандартних функцій на фронті:

нічні скиди;

знищення бронетехніки противника;

випалювання ворожих бліндажів;

доставка продуктів на позиції.

Минуло року бомбери "Вампір" стали одними з найрезультативніших дронів на фронті. Вони виконали понад 2,5 мільйона бойових місій, розповідали у січні на заході "Армія дронів 2025"

Окрім "Вампіра", серед військових також відзначають й інший важкий дрон - "Баба Яга".