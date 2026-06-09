"Операция Мяу-Мяу": Украинские военные дроном "Вампир" спасли кошачью семью с передовой

Пилоты мотопехотного батальона 118-й ОМБр провели необычную гуманитарную миссию на передовой под кодовым названием "Мяу-Мяу". С помощью большого дрона защитники успешно вывезли животных из опасной зоны.

Кошка и пятеро котят были перемещены с фронта в безопасный тыл. Как отмечают военные, эти пушистые "десантники" даже попали в объектив камеры.

"Эта спасательная миссия - еще одно доказательство того, что украинские воины в этой жесточайшей войне остаются Людьми и готовы рисковать даже ради малейшего живого создания", - подчеркнули в бригаде.

Фото: военные 118 бригады спасли котят (facebook.com/118ombr)

Напомним, обычно тяжелые гексакоптеры "Вампир" применяются украинскими бригадами несколько для других целей. Среди их стандартных функций на фронте:

ночные сбросы;

уничтожение бронетехники противника;

выжигание вражеских блиндажей;

доставка продуктов на позиции.

В прошлом году бомберы "Вампир" стали одними из самых результативных дронов на фронте. Они выполнили более 2,5 миллиона боевых миссий, рассказывали в январе на мероприятии "Армия дронов 2025"

Кроме "Вампира", среди военных также отмечают и другой тяжелый дрон - "Баба Яга".