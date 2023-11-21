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Операція "Майдан-3": Зеленський заявив, що РФ хоче усунути його від влади до кінця року

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Володимир Зеленський впевнений, що Росія хоче усунути його з посади президента України до кінця 2023 року. Для цього країна-агресор вигадала план дестабілізації нашої держави під назвою "Майдан-3".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Володимира Зеленського в інтервʼю The Sun.

"Операція називається "Майдан-3". Вона покликана змінити президента. Це поки що. Можливо, не через убивство, а через зміну (влади - ред.)", - сказав Зеленський. 

За його словами, росіяни будуть використовувати будь-які інструменти, які вони мають.

"Ідея полягає в тому, щоб до кінця цього року здійснити нову операцію. Вони навіть дали назву операції. Але, бачите, ми можемо із цим жити", - зазначив президент.

"Майдан-3"

Нещодавно у мережі та ЗМІ з'явилася інформація, що з 1 листопада російські спецслужби розпочали масштабну інформаційну атаку "Майдан-3", метою якої є дестабілізація України.

За даними ЗМІ, проведення нової інформаційної атаки російськими спецслужбами на Україну планується на листопад - грудень 2023 року.

Пізніше, коментуючи цей план, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія прагне посіяти розкол в українському суспільстві, створюючи "хаос" усередині країни та, зрештою, усунути президента.

За його словами, "Майдан для Росії - це переворот, тому операція зрозуміла".

Також Зеленський розповів, що з початку широкомасштабного вторгнення РФ спецслужби запобігли щонайменше 5-6 замахам на його життя.

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