RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Операция "Майдан-3": Зеленский заявил, что РФ хочет отстранить его от власти до конца года

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Владимир Зеленский уверен, что Россия хочет отстранить его от должности президента Украины до конца 2023 года. Для этого страна-агрессор придумала план дестабилизации нашего государства под названием "Майдан-3".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Владимира Зеленского в интервью The Sun.

"Операция называется "Майдан-3". Она призвана сменить президента. Это пока. Возможно, не через убийство, а через смену (власти - ред.)", - сказал Зеленский.

По его словам, россияне будут использовать любые инструменты, которые у них есть.

"Идея состоит в том, чтобы до конца этого года совершить новую операцию. Они даже дали название операции. Но, видите ли, мы можем с этим жить", - отметил президент.

"Майдан-3"

Недавно в сети и СМИ появилась информация, что с 1 ноября российские спецслужбы начали масштабную информационную атаку Майдан-3, целью которой является дестабилизация Украины.

По данным СМИ, проведение новой информационной атаки российскими спецслужбами на Украину планируется на ноябрь - декабрь 2023 года.

Позже, комментируя этот план, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия стремится посеять раскол в украинском обществе, создавая "хаос" внутри страны и в конце концов устранить президента.

По его словам, "Майдан для России - это переворот, поэтому операция понятна".

Также Зеленский рассказал, что с начала широкомасштабного вторжения РФ спецслужбы предотвратили как минимум 5-6 покушений на его жизнь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна России против Украины