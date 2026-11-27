Україна провела операцію в лівійському Бенгазі з ураження російського корвету "Меркурій" без попереднього узгодження з Європою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.
Глава держави розповів, що сьогодні поспілкувався з прем'єркою Італії Джорджею Мелоні, з якою обговорив робочі питання.
"Я підтвердив, що нещодавня операція в Лівії була проведена без попереднього узгодження з нашими європейськими партнерами",
Президент додав, що Україна прагне забезпечити обмін усією необхідною інформацією між відповідними відомствами двох країн, а також підтримувати "пряму, регулярну й ефективну комунікацію між ними".
Глава МЗС Італії Антоніо Таяні заявив, що Україна не координувала із союзниками операцію в лівійському Бенгазі.
За його словами, не було жодної координації і "ніхто нічого не знав про те, що українці роблять у Лівії".
Перед цим Зеленський у коментарі BBC News повідомляв, що Україна не може дозволити російським суднам зі зброєю діяти безкарно, і наголосив, що українці "ніколи не атакують без координації з іншими партнерами".
Нагадаємо, 22 листопада українські морські дрони атакували російські судна поблизу лівійського порту Бенгазі.
Зеленський підтвердив ураження корвета "Меркурій" та опублікував відео знищення одного з найновіших кораблів Чорноморського флоту РФ, на борту якого перебував багатофункціональний гелікоптер Ка-27.
За інформацією СБУ, операцію провели за допомогою семи українських морських дронів, які запустили з так званого "материнського судна".
Крім корвета, під атаку потрапив російський суховантаж MV ANGARA, який використовували для транспортування військових вантажів. Після удару в медіа почали з'являтися повідомлення про можливу участь третіх країн у підготовці цієї операції.