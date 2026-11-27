Украина провела операцию в ливийском Бенгази по поражению российского корвета "Меркурий" без предварительного согласования с Европой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.
Глава государства рассказал, что сегодня пообщался с премьером Италии Джорджей Мелони, с которой обсудил рабочие вопросы.
" Я подтвердил, что недавняя операция в Ливии была проведена без предварительного согласования с нашими европейскими партнерами " ,
Президент добавил, что Украина стремится обеспечить обмен всей необходимой информацией между соответствующими ведомствами двух стран, а также поддерживать "прямую, регулярную и эффективную коммуникацию между ними".
Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что Украина не координировала с союзниками операцию в ливийском Бенгази.
По его словам, не было никакой координации и "никто ничего не знал о том, что украинцы делают в Ливии".
Перед этим Зеленский в комментарии BBC News сообщал, что Украина не может позволить российским судам с оружием действовать безнаказанно и подчеркнул, что украинцы "никогда не атакуют без координации с другими партнерами".
Напомним, 22 ноября украинские морские дроны атаковали российские суда вблизи ливийского порта Бенгази.
Зеленский подтвердил поражение корвета "Меркурий" и опубликовал видео уничтожения одного из новейших кораблей Черноморского флота РФ, на борту которого находился многофункциональный вертолет Ка-27.
По информации СБУ, операцию провели с помощью семи украинских морских дронов, которые запустили с так называемого "материнского судна".
Помимо корвета под атаку попал российский сухогруз MV ANGARA, который использовался для транспортировки военных грузов. После удара в СМИ начали появляться сообщения о возможном участии третьих стран в подготовке этой операции.