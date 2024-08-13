Операція в Курській області допомагає фронту та ускладнює військову логістику Росії, - МЗС України

Він нагадав, що з території Курської області на Сумську область було завдано понад 2000 ударів з початку літа.

"На жаль, Україна не може завдавати удари наявною далекобійною зброєю, щоб захиститися від цього терору, немає поки цих рішень, на яких ми наполягаємо, тому є потреба за допомогою Збройних сил звільняти ці прикордонні території від російського військового контингенту, який завдає по Україні ударів", - заявив Тихий.

Він підкреслив, що ЗСУ досягає відповідних цілей у Курській області і продовжуватиме діяти, як необхідно для безпеки та захисту України.

Речник МЗС додав, що операція в Курській області допомагає фронту.

"Це не дозволяє Росії перекидати додаткові підрозділи в Донецьку область та ускладнює її військову логістику. ЗСУ - це цивілізована європейська військова сила, яка повністю дотримується законів та звичаїв ведення війни, міжнародного гуманітарного права. Ціллю ЗСУ - є лише військові об’єкти та військовий контингент", - заявив він.

Тихий додав, що мета операції ЗСУ в Курській області - це збереження життів українців від російських ударів.

"Це Росія принесла війну в Україну, і цілком справедливо, що тепер ця війна повертається на територію Росії. Чим швидше Росія погодиться на відновлення справедливого миру, тим швидше припиняться українські рейди на територію Росії. А поки Путін війну продовжує, він буде отримувати від України такі відповіді", - підкреслив він.

Про можливі провокації РФ

Речник МЗС заявив, що є дані, що в Москві дуже занепокоєні тим, що операція України відбувається без порушень гуманітарного права, що дуже б хотіли бачити в Москві.

"Тому є обгрунтовані підозри, що такі інциденти Росія може створити, сфабрикувати. Зокрема, шляхом перевдягання російських військових в українську форму. Тому ми закликаємо партнерів зберігати пильність та не піддаватися на російську пропаганду", - зазначив він.

Про реакцію партнерів на Курськ

Тихий додав, що наразі Україна бачить публічну реакцію партнерів щодо операції ЗСУ в Курській області РФ.

"Ми бачимо нейтральну та стриману реакцію партнерів, яка відображає розуміння партнерами дій України", - додав він.