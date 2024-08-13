Операция в Курской области помогает фронту и усложняет военную логистику России, - МИД Украины

Он напомнил, что с территории Курской области на Сумскую область было нанесено более 2000 ударов с начала лета.

"К сожалению, Украина не может наносить удары имеющимся дальнобойным оружием, чтобы защититься от этого террора, нет пока этих решений, на которых мы настаиваем, поэтому есть потребность с помощью Вооруженных сил освобождать эти приграничные территории от российского военного контингента, который наносит по Украине удары", - заявил Тихий.

Он подчеркнул, что ВСУ достигает соответствующих целей в Курской области и будет продолжать действовать, как необходимо для безопасности и защиты Украины.

Спикер МИД добавил, что операция в Курской области помогает фронту.

"Это не позволяет России перебрасывать дополнительные подразделения в Донецкую область и усложняет ее военную логистику. ВСУ - это цивилизованная европейская военная сила, которая полностью придерживается законов и обычаев ведения войны, международного гуманитарного права. Целью ВСУ - есть только военные объекты и военный контингент", - заявил он.

Тихий добавил, что цель операции ВСУ в Курской области - это сохранение жизней украинцев от российских ударов.

"Это Россия принесла войну в Украину, и вполне справедливо, что теперь эта война возвращается на территорию России. Чем быстрее Россия согласится на восстановление справедливого мира, тем быстрее прекратятся украинские рейды на территорию России. А пока Путин войну продолжает, он будет получать от Украины такие ответы", - подчеркнул он.

О возможных провокациях РФ

Представитель МИД заявил, что есть данные, что в Москве очень обеспокоены тем, что операция Украины происходит без нарушений гуманитарного права, что очень бы хотели видеть в Москве.

"Поэтому есть обоснованные подозрения, что такие инциденты Россия может создать, сфабриковать. В частности, путем переодевания российских военных в украинскую форму. Поэтому мы призываем партнеров сохранять бдительность и не поддаваться на российскую пропаганду", - отметил он.

О реакции партнеров на Курск

Тихий добавил, что сейчас Украина видит публичную реакцию партнеров по операции ВСУ в Курской области РФ.

"Мы видим нейтральную и сдержанную реакцию партнеров, которая отражает понимание партнерами действий Украины", - добавил он.