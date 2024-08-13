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Операция в Курской области помогает фронту и усложняет военную логистику России, - МИД Украины

Фото: представитель МИД Украины Георгий Тихий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук, Дмитрий Левицкий

Украина, в отличие от России, не стремится захватывать чужие территории. Украинская сторона не заинтересована в том, чтобы забирать территории Курской области.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на пресс-конференции, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Он напомнил, что с территории Курской области на Сумскую область было нанесено более 2000 ударов с начала лета. 

"К сожалению, Украина не может наносить удары имеющимся дальнобойным оружием, чтобы защититься от этого террора, нет пока этих решений, на которых мы настаиваем, поэтому есть потребность с помощью Вооруженных сил освобождать эти приграничные территории от российского военного контингента, который наносит по Украине удары", - заявил Тихий. 

Он подчеркнул, что ВСУ достигает соответствующих целей в Курской области и будет продолжать действовать, как необходимо для безопасности и защиты Украины.

Спикер МИД добавил, что операция в Курской области помогает фронту.

"Это не позволяет России перебрасывать дополнительные подразделения в Донецкую область и усложняет ее военную логистику. ВСУ - это цивилизованная европейская военная сила, которая полностью придерживается законов и обычаев ведения войны, международного гуманитарного права. Целью ВСУ - есть только военные объекты и военный контингент", - заявил он.

Тихий добавил, что цель операции ВСУ в Курской области - это сохранение жизней украинцев от российских ударов.

"Это Россия принесла войну в Украину, и вполне справедливо, что теперь эта война возвращается на территорию России.  Чем быстрее Россия согласится на восстановление справедливого мира, тем быстрее прекратятся украинские рейды на территорию России. А пока Путин войну продолжает, он будет получать от Украины такие ответы", - подчеркнул он. 

О возможных провокациях РФ

Представитель МИД заявил, что есть данные, что в Москве очень обеспокоены тем, что операция Украины происходит без нарушений гуманитарного права, что очень бы хотели видеть в Москве.

"Поэтому есть обоснованные подозрения, что такие инциденты Россия может создать, сфабриковать. В частности, путем переодевания российских военных в украинскую форму. Поэтому мы призываем партнеров сохранять бдительность и не поддаваться на российскую пропаганду", - отметил он. 

О реакции партнеров на Курск

Тихий добавил, что сейчас Украина видит публичную реакцию партнеров по операции ВСУ в Курской области РФ. 

"Мы видим нейтральную и сдержанную реакцию партнеров, которая отражает понимание партнерами действий Украины", - добавил он. 

Предыстория

Бои в приграничной Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года. Украина официально подтвердила свое участие в этой операции. В частности, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские войска уже контролируют около 1000 кв. км. В то же время украинские власти не уточнили, какие именно населенные пункты находятся под контролем ВСУ.

Российские местные власти сообщают, что пока не контролируют 28 населенных пунктов в регионе. Однако аналитики DeepState называют почти вдвое большую цифру - вероятно, около 44 населенных пунктов.

По оценкам американского Института изучения войны (ISW), "Курский прорыв" является ключевым моментом в войне, который может изменить ее ход. Аналитики считают, что ВСУ могут воспользоваться тем, что российские войска в течение месяцев атаковали почти по всей линии фронта, вместо того, чтобы строить большие укрепления в тылу.

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