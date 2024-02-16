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Операція, яку не помітили. Лукашенко вигадав навалу "диверсантів" на Білорусь

Мінськ, П'ятниця 16 лютого 2024 12:05
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Операція, яку не помітили. Лукашенко вигадав навалу "диверсантів" на Білорусь Фото: Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко стверджує, що нібито диверсанти намагалися прорватися в Білорусь. При цьому він каже, що операцію з їх затримання провели так, що ніхто не помітив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Зеркало".

Лукашенко заявив, що 16 лютого нібито на кордоні з Україною затримали декілька диверсантів, які "по болотам переповзали" кордон і "перекидали вибухівку". Самопроголошений президент каже, що серед так званих "диверсантів" були українці та білоруси.

"Щойно закінчилася контртерористична операція, яку ви не помітили. Це добре. Це не ваша справа. Ви маєте спокійно робити свою роботу. Щойно чекістсько-військова операція завершилася. Затримано всіх диверсантів. А серед них і білоруси. І це майже двічі-тричі на тиждень", - сказав він.

Більше того, Лукашенко заявив, що "все жорсткіше ставить завдання перед міністерствами і вимагає віддачі від кадрів", щоб "не допускати розслаблення, в тому числі з урахуванням обстановки навколо країни".

Також Лукашенко йому показали якусь "цитату переговорів" неназваних людей із "окремими особами на Заході". Він стверджує, що у разі програшу Росії у війні проти України Білорусь "пошматують" і частину нібито віддадуть Польщі.

Нагадаємо, вчора у Лельчицькому районі Гомельської області Білорусі вводили режим контртерористичної операції. Цей регіон межує з Україною.

Білорусь допомагає Росії у війні

Білорусь з перших днів повномасштабного вторгнення допомагає Росії у війні проти України, зокрема, розміщує на своїй території російську техніку та війська.

Також Білорусь організувала так звані "навчання" з Росією, які тривають з 29 квітня 2022 року. Тому українські військові продовжують посилювати охорону на кордоні.

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