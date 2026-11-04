Операція "Карфаген": в СБУ відбулися гучні звільнення через розслідування НАБУ

Служба безпеки надає повну підтримку та сприяє проведення всіх необхідних процесуальних дій у цих кримінальних провадженнях.

Керівник відомства підкреслив, що спецслужба розраховує на прозоре, об’єктивне та неупереджене розслідування, і зазначив наявність чіткої та конструктивної співпраці з керівниками НАБУ і САП.

Крім того, він перебуває на зв'язку з колегами зі спецслужб країн-партнерів, щоб розслідування злочинів відбувалося і в інших юрисдикціях.

Щодо фігуранта справи на прізвисько "Мексиканець", Олександр Поклад запропонував йому добровільно прибути в Україну і здатися правоохоронним органам.

"Або ми самі знайдемо, де б він не переховувався. Досвід у нас є. СБУ працює та працюватиме тільки на Україну",- наголосив очільник Служби безпеки.