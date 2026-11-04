Операция "Карфаген": в СБУ произошли громкие увольнения из-за расследования НАБУ

Служба безопасности оказывает полную поддержку и способствует проведению всех необходимых процессуальных действий в этих уголовных производствах.

Руководитель ведомства подчеркнул, что спецслужба рассчитывает на прозрачное, объективное и беспристрастное расследование и отметил наличие четкого и конструктивного сотрудничества с руководителями НАБУ и САП.

Кроме того, он находится на связи с коллегами из спецслужб стран-партнеров, чтобы расследование преступлений происходило и в других юрисдикциях.

Относительно фигуранта дела по кличке "Мексиканец" Александр Поклад предложил ему добровольно прибыть в Украину и сдаться правоохранительным органам.

"Или мы сами найдем, где бы он ни скрывался. Опыт у нас есть. СБУ работает и будет работать только на Украине", - подчеркнул глава Службы безопасности.