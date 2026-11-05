Операція "Карфаген": підозру отримали 5 осіб, серед них - високопосадовці СБУ та Нацполіції

НАБУ і САП повідомили про підозру п’ятьом учасникам злочинної організації, викритої напередодні в межах операції "Карфаген".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАБУ.
Йдеться про:
Створив злочинну організацію раніше неодноразово засуджений громадянин, який залучив до її діяльності чинних високопосадовців СБУ, Офісу Генерального прокурора, Національної поліції та представників кримінального середовища.
Під прикриттям правоохоронців учасники організації забезпечували функціонування шахрайських колцентрів, які ошукували громадян України та іноземців, продаж наркотичних засобів, а також незаконне виробництво контрафактних цигарок і підробленої іноземної валюти тощо.
Нагадаємо, раніше Національне антикорупційне бюро України оприлюднило відео плівок про нову злочинну організацію, яка давала неправомірну вигоду високопосадовцям правоохоронних органів.
За даними слідства, до схеми залучили чинних посадовців СБУ, поліції та Офісу генпрокурора.
У межах цієї ж операції "Карфаген" працівники НАБУ затримали першого заступника начальника департаменту захисту національної державності СБУ генерала Сергія Дуку.
Очільник СБУ Олександр Поклад звільнив із посад двох високопосадовців спецслужби, які стали фігурантами розслідування НАБУ в рамках операції "Карфаген".