Операція "Карфаген": підозру отримали 5 осіб, серед них - високопосадовці СБУ та Нацполіції

Операція "Карфаген"

Нагадаємо, раніше Національне антикорупційне бюро України оприлюднило відео плівок про нову злочинну організацію, яка давала неправомірну вигоду високопосадовцям правоохоронних органів.

За даними слідства, до схеми залучили чинних посадовців СБУ, поліції та Офісу генпрокурора.

У межах цієї ж операції "Карфаген" працівники НАБУ затримали першого заступника начальника департаменту захисту національної державності СБУ генерала Сергія Дуку.

Очільник СБУ Олександр Поклад звільнив із посад двох високопосадовців спецслужби, які стали фігурантами розслідування НАБУ в рамках операції "Карфаген".