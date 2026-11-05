Операция "Карфаген": подозрение получили 5 человек, среди них - чиновники СБУ и Нацполиции

Операция "Карфаген"

Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало видео пленок о новой преступной организации, которая давала неправомерную выгоду чиновникам правоохранительных органов.

По данным следствия, в схему привлекли действующих должностных лиц СБУ, полиции и Офиса генпрокурора.

В рамках этой же операции "Карфаген" сотрудники НАБУ задержали первого заместителя начальника департамента по защите национальной государственности СБУ генерала Сергея Дуку.

Глава СБУ Александр Поклад уволил с должностей двух высокопоставленных должностных лиц спецслужбы, ставших фигурантами расследования НАБУ в рамках операции "Карфаген".