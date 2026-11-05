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Операция "Карфаген": подозрение получили 5 человек, среди них - чиновники СБУ и Нацполиции

15:08 05.11.2026 Чт
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: НАБУ и САП сообщили о подозрении 5 лицам в рамках операции "Карфаген" (facebook.com/nabu.gov.ua)

НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти участникам преступной организации, разоблаченной накануне в рамках операции "Карфаген".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Речь идет о:

  • организатора 30 (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 127, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 209 УК Украины);
  • первого заместителя начальника одного из департаментов Службы безопасности Украины (ч. 3 ст. 255 УК Украины);
  • руководителя одного из департаментов Нацполиции Украины (ч. 3 ст. 255 УК Украины, ч. 4 ст. 368 УК Украины);
  • заместителя начальника отдела Управления уголовного розыска ГУНП в Киевской области (ч. 3 ст. 255 УК Украины, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 127, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 199 УК Украины);
  • подчиненного организатора 30 (ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 127 УК Украины).

Создал преступную организацию ранее неоднократно осужденный гражданин, привлекший к ее деятельности действующих чиновников СБУ, Офиса Генерального прокурора, Национальной полиции и представителей криминальной среды.

Под прикрытием правоохранителей участники организации обеспечивали функционирование мошеннических колцентров, которые обманывали граждан Украины и иностранцев, продажи наркотических средств, а также незаконное производство контрафактных сигарет и поддельной иностранной валюты.

Операция "Карфаген"

Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало видео пленок о новой преступной организации, которая давала неправомерную выгоду чиновникам правоохранительных органов.

По данным следствия, в схему привлекли действующих должностных лиц СБУ, полиции и Офиса генпрокурора.

В рамках этой же операции "Карфаген" сотрудники НАБУ задержали первого заместителя начальника департамента по защите национальной государственности СБУ генерала Сергея Дуку.

Глава СБУ Александр Поклад уволил с должностей двух высокопоставленных должностных лиц спецслужбы, ставших фигурантами расследования НАБУ в рамках операции "Карфаген".

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