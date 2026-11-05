Операция "Карфаген": подозрение получили 5 человек, среди них - чиновники СБУ и Нацполиции

НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти участникам преступной организации, разоблаченной накануне в рамках операции "Карфаген".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
Речь идет о:
Создал преступную организацию ранее неоднократно осужденный гражданин, привлекший к ее деятельности действующих чиновников СБУ, Офиса Генерального прокурора, Национальной полиции и представителей криминальной среды.
Под прикрытием правоохранителей участники организации обеспечивали функционирование мошеннических колцентров, которые обманывали граждан Украины и иностранцев, продажи наркотических средств, а также незаконное производство контрафактных сигарет и поддельной иностранной валюты.
Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало видео пленок о новой преступной организации, которая давала неправомерную выгоду чиновникам правоохранительных органов.
По данным следствия, в схему привлекли действующих должностных лиц СБУ, полиции и Офиса генпрокурора.
В рамках этой же операции "Карфаген" сотрудники НАБУ задержали первого заместителя начальника департамента по защите национальной государственности СБУ генерала Сергея Дуку.
Глава СБУ Александр Поклад уволил с должностей двух высокопоставленных должностных лиц спецслужбы, ставших фигурантами расследования НАБУ в рамках операции "Карфаген".