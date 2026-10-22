Операція "Карфаген": НАБУ вручило нову підозру колишньому топчиновнику Генпрокуратури

Колишній посадовець відігравав одну з ключових ролей у функціонуванні злочинної організації.

Він безпосередньо комунікував із представниками нелегальних шахрайських кол-центрів та забезпечував систематичне одержання коштів.

До його обов'язків також входило забезпечення загальної безпеки та конспірації членів злочинної організації та залучення до протиправної діяльності нових осіб.

Загальна сума задокументованої неправомірної вигоди перевищує 1 млрд грн.

Наразі слідчі дії тривають, правоохоронці встановлюють інших причетних осіб.

"Карфаген" - це масштабна спецоперація з ліквідації злочинної організації, яка "кришувала" мережу нелегальних кол-центрів по всій території України.

Її лідером виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.

За щомісячну плату учасники угруповання гарантували власникам кол-центрів захист від кримінального переслідування та блокування розслідувань.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 255 та ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.