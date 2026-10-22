Операция "Карфаген": НАБУ вручило новое подозрение бывшему топ-чиновнику Генпрокуратуры

Бывшее должностное лицо играло одну из ключевых ролей в функционировании преступной организации.

Он непосредственно общался с представителями нелегальных мошеннических колл-центров и обеспечивал систематическое получение средств.

В его обязанности также входило обеспечение общей безопасности и конспирации членов преступной организации и вовлечение в противоправную деятельность новых лиц.

Общая сумма документированной неправомерной выгоды превышает 1 млрд грн.

Следственные действия продолжаются, правоохранители устанавливают других причастных лиц.

"Карфаген" - это масштабная спецоперация по ликвидации преступной организации, которая "крышевала" сеть нелегальных колл-центров по всей территории Украины.

Ее лидером оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса Генерального прокурора.

За ежемесячную плату участники группировки гарантировали владельцам колл-центров защиту от уголовного преследования и блокировки расследований.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 255 и ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.