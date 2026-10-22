Операция "Карфаген": НАБУ вручило новое подозрение бывшему топ-чиновнику Генпрокуратуры

НАБУ сообщило о подозрении бывшему главе департамента Офиса генпрокурора в рамках спецоперации "Карфаген". Он отвечал за связь с нелегальными колл-центрами и получал от них деньги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ.
Бывшее должностное лицо играло одну из ключевых ролей в функционировании преступной организации.
Он непосредственно общался с представителями нелегальных мошеннических колл-центров и обеспечивал систематическое получение средств.
В его обязанности также входило обеспечение общей безопасности и конспирации членов преступной организации и вовлечение в противоправную деятельность новых лиц.
Общая сумма документированной неправомерной выгоды превышает 1 млрд грн.
Следственные действия продолжаются, правоохранители устанавливают других причастных лиц.
"Карфаген" - это масштабная спецоперация по ликвидации преступной организации, которая "крышевала" сеть нелегальных колл-центров по всей территории Украины.
Ее лидером оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса Генерального прокурора.
За ежемесячную плату участники группировки гарантировали владельцам колл-центров защиту от уголовного преследования и блокировки расследований.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 255 и ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что в рамках спецоперации "Карфаген" фигурантом дела также Сергей Куцый - водитель прокурора Офиса генпрокурора Сергея Крапивы. Он вышел из под стражи под залог в размере 3 млн грн.
Кроме того, в Офисе генерального прокурора провели служебное расследование по выезду за границу бывшего генпрокурора Руслана Кравченко.
В рамках чисток в системе был ликвидирован ряд должностей, а также массово уволены работники прокуратуры, среди которых 8 человек, упомянутых в материалах операции "Карфаген".