Операція "Карфаген": антикорупціонери затримали чиновника Нацполіції "Прайса"

"Як повідомили УП, "Прайс" на плівках - це Володимир Ценов, перший заступник начальника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. За даними джерел, сьогодні Ценова затримали", - йдеться у повідомленні.

Раніше НАБУ повідомляло, що в матеріалах фігурує один із керівників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції "Прайс".

За даними слідства, він відповідав за прикриття колцентрів із боку поліції.