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Операция "Карфаген": антикоррупционеры задержали чиновника Нацполиции "Прайса"

01:20 05.11.2026 Чт
1 мин
aimg Юлия Маловичко
Фото: заместитель начальника ДСР Нацполиции Владимир Ценоа (из открытых источников)

В рамках операции "Карфаген" задержан чиновник Нацполиции, известный на пленках НАБУ под прозвищем "Прайс". По данным СМИ, им оказался замначальника Департамента стратегических расследований Владимир Ценов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украинскую правду".

"Как сообщили УП, "Прайс" на пленках - это Владимир Ценов, первый заместитель начальника Департамента стратегических расследований Нацполиции. По данным источников, сегодня Ценова задержали", – говорится в сообщении.

Ранее НАБУ сообщало, что в материалах фигурирует один из руководителей Департамента стратегических расследований Нацполиции "Прайс".

По данным следствия, он отвечал за прикрытие колцентров со стороны полиции.

Операция "Карфаген": часть 2

Напомним, 4 ноября НАБУ и САП обнародовали новые 54-минутные аудиозаписи по резонансному делу "Карфаген".

Дело касается разоблачения деятельности преступной организации, которая годами беспрепятственно функционировала в Украине под прикрытием чиновников СБУ, Офиса генпрокурора и Нацполиции.

Среди направлений деятельности группировки следствие называет мошеннические колцентры, сбыт наркотиков, продажу контрафактных сигарет и поддельной валюты.

Также фигурантов подозревают в причастности к похищениям людей, заказным пыткам и требованию миллионов долларов.

Уже 4 ноября в СБУ произошли громкие увольнения из-за расследования НАБУ - работу потеряли два чиновника спецслужбы, ставшие фигурантами дела.

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