Операция "Карфаген": антикоррупционеры задержали чиновника Нацполиции "Прайса"

"Как сообщили УП, "Прайс" на пленках - это Владимир Ценов, первый заместитель начальника Департамента стратегических расследований Нацполиции. По данным источников, сегодня Ценова задержали", – говорится в сообщении.

Ранее НАБУ сообщало, что в материалах фигурирует один из руководителей Департамента стратегических расследований Нацполиции "Прайс".

По данным следствия, он отвечал за прикрытие колцентров со стороны полиции.