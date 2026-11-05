Операция "Карфаген": антикоррупционеры задержали чиновника Нацполиции "Прайса"

В рамках операции "Карфаген" задержан чиновник Нацполиции, известный на пленках НАБУ под прозвищем "Прайс". По данным СМИ, им оказался замначальника Департамента стратегических расследований Владимир Ценов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украинскую правду".
"Как сообщили УП, "Прайс" на пленках - это Владимир Ценов, первый заместитель начальника Департамента стратегических расследований Нацполиции. По данным источников, сегодня Ценова задержали", – говорится в сообщении.
Ранее НАБУ сообщало, что в материалах фигурирует один из руководителей Департамента стратегических расследований Нацполиции "Прайс".
По данным следствия, он отвечал за прикрытие колцентров со стороны полиции.
Напомним, 4 ноября НАБУ и САП обнародовали новые 54-минутные аудиозаписи по резонансному делу "Карфаген".
Дело касается разоблачения деятельности преступной организации, которая годами беспрепятственно функционировала в Украине под прикрытием чиновников СБУ, Офиса генпрокурора и Нацполиции.
Среди направлений деятельности группировки следствие называет мошеннические колцентры, сбыт наркотиков, продажу контрафактных сигарет и поддельной валюты.
Также фигурантов подозревают в причастности к похищениям людей, заказным пыткам и требованию миллионов долларов.
Уже 4 ноября в СБУ произошли громкие увольнения из-за расследования НАБУ - работу потеряли два чиновника спецслужбы, ставшие фигурантами дела.