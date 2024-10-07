Операція Ізраїля у Лівані проти "Хезболли" добре підготовлена, - експерт

7 жовтня минає рік з моменту нападу ХАМАС на Ізраїль. Як повідомляє The Guardian, напередодні цієї річниці ізраїльські військові активізують свої операції та готують "серйозну і значну відповідь" Ірану за останню масштабну ракетну атаку.

У ніч на 1 жовтня Ізраїль розпочав наземну операцію поблизу Лівану. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила, що сухопутні сили діють за підтримки авіації та артилерії, завдаючи ударів по військових об'єктах у Лівані.

Детальніше про наземну операцію Ізраїлю в Лівані – у матеріалі РБК-Україна.

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