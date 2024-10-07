Операция Израиля в Ливане против "Хезболлы" хорошо подготовлена, - эксперт

7 октября исполняется год с момента нападения ХАМАС на Израиль. Как сообщает The Guardian, в преддверии этой годовщины израильские военные активизируют свои операции и готовят "серьезный и значительный ответ" Ирану за последнюю масштабную ракетную атаку.

В ночь на 1 октября Израиль начал наземную операцию вблизи Ливана. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что сухопутные силы действуют при поддержке авиации и артиллерии, нанося удары по военным объектам в Ливане.

Детальнее о наземной операции Израиля в Ливане – в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.