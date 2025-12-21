Операція в Італії: копи вилучили майже півтори тони наркотиків та затримали до 400 осіб

Під час масштабної поліцейської операції в Італії правоохоронці затримали 384 особи та вилучили близько 1,4 тонни наркотичних речовин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними правоохоронців, окрім затримань, було порушено справи проти 655 осіб, серед яких 39 неповнолітніх. Також поліція конфіскувала 35 кілограмів кокаїну та понад 40 одиниць вогнепальної зброї.

Крім того, після 312 перевірок тимчасово припинили роботу п’ять магазинів з продажу канабісу у трьох містах Італії. Під час рейдів вилучили 296 кілограмів продуктів із канабісу, які, за попередніми результатами тестів, були визнані забороненими наркотичними речовинами.

Як зазначає агентство, у червні Сенат Італії ухвалив декрет про безпеку, яким, зокрема, заборонив торгівлю так званим «легальним канабісом» — коноплею, що, на відміну від марихуани, не має психоактивного ефекту.