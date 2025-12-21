ua en ru
Операція в Італії: копи вилучили майже півтори тони наркотиків та затримали до 400 осіб

Неділя 21 грудня 2025 08:15
Операція в Італії: копи вилучили майже півтори тони наркотиків та затримали до 400 осіб Фото: поліція конфіскувала серед іншого 35 кілограмів кокаїну (facebook.com poliziadistato.it)
Автор: Маловічко Юлія

Під час масштабної поліцейської операції в Італії правоохоронці затримали 384 особи та вилучили близько 1,4 тонни наркотичних речовин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними правоохоронців, окрім затримань, було порушено справи проти 655 осіб, серед яких 39 неповнолітніх. Також поліція конфіскувала 35 кілограмів кокаїну та понад 40 одиниць вогнепальної зброї.

Крім того, після 312 перевірок тимчасово припинили роботу п’ять магазинів з продажу канабісу у трьох містах Італії. Під час рейдів вилучили 296 кілограмів продуктів із канабісу, які, за попередніми результатами тестів, були визнані забороненими наркотичними речовинами.

Як зазначає агентство, у червні Сенат Італії ухвалив декрет про безпеку, яким, зокрема, заборонив торгівлю так званим «легальним канабісом» — коноплею, що, на відміну від марихуани, не має психоактивного ефекту.

Нагадаємо, раніше співробітників аеропорту Амстердама затримали за підозрою в контрабанді важких наркотиків після того, як у травні правоохоронці перехопили 321 кілограм кокаїну.

Також ми повідомляли про масштабну контрабанду брикетів героїну з Ірану, який в результаті потрапляв на територію України.

Ще раніше РБК-Україна писало, як на фермі поблизу Амстердамського аеропорту "Схіпхол" правоохоронці вилучили майже три тонни кокаїну і 11, 3 мільйонів євро готівкою. В ході операції були заарештовані двоє підозрюваних.

