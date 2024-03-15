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Операція ГУР. У Калузькій області дрони атакували нафтопереробний завод, - джерело

Фото: в Калузькій області дрони атакували нафтопереробний завод (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

Цієї ночі українські безпілотники атакували нафтохімічне підприємство "Перший Завод" у Калузькій області РФ, що займається переробкою нафти. Це була операція ГУР МО.

Про це РБК-Україна повідомило джерело у Силах оборони України.

За даними видання, за цією операцією стоїть Головне управління розвідки Міноборони України.

Тим часом у соцмережах поширюють кадри імовірного прильоту по Калузькому НПЗ. 

 

Російський Telegram-канал повідомляє ASTRA, що 3 безпілотники влучили по нафтопереробному обладнанню нафтохімічного заводу "Перший Завод" у селищі Полотняний завод.

"Сталася пожежа. Обладнання зазнало пошкоджень. Ніхто не постраждав", - пише ASTRA.

При цьому вранці губернатор Калузької області Роман Бусаргін заявив, що в регіоні нібито "були збиті 4 безпілотники", а "постраждалих та руйнувань інфраструктури немає".

Але російські медіаресурси стверджують, що насправді збито лише один безпілотник, а 3 якраз і влучили по Калузькому НПЗ.

Атаки на НПЗ Росії

Нагадаємо, що останнім часом українські безпілотники продовжують системно атакувати російські НПЗ, навіть ті, які розташовані за сотні кілометрів.

Нещодавно британська розвідка повідомила, що в РФ скорочуються нафтопереробні потужності через атаки ударних дронів, а пошкоджені НПЗ будуть відновлювати довше через західні санкції проти роспідприємств та заборони імпорту важливого обладнання до країни-агресора.

Останньою чи не наймасштабнішою атакою була на один із найбільших НПЗ в Росії під назвою "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", який переробляв приблизно 5% від всеросійського об’єму нафти. Саме він був фактично виведений з ладу завдяки успішним влучанням БПЛА.

Детально про те, чому дрони-камікадзе б'ють по нафтопереробці та чи вплине це на перебіг російсько-української війни, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Російська ФедераціяНПЗАтака дронів