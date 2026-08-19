Операція "Форест Гамп": НАБУ публікує відео із записами розмов учасників топкорупції

Тим часом народний депутат України Ярослав Железняк натякнув, що йдеться про чинного нардепа-забудовника, а народний депутат України Олексій Гончаренко повідомив про обшуки у заступниці керівника Офісу президента України Ірини Мудрої.

Як повідомляло РБК-Україна з посиланням на джерела, крім Мудрої, у справі фігурують народний депутат України Вадим Столар та колишній народний депутат Максим Микитась.

Офіційно правоохоронці ці імена поки не підтвердили.