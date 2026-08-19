Операция "Форест Гамп": НАБУ публикует видео с записями разговоров участников топ-коррупции

Тем временем народный депутат Украины Ярослав Железняк намекнул, что речь идет о действующем нардепе-застройщике, а народный депутат Украины Алексей Гончаренко сообщил об обысках у заместителя руководителя Офиса президента Украины Ирины Мудрой.

Как сообщало РБК-Украина со ссылкой на источники, кроме Мудрой, по делу фигурируют народный депутат Украины Вадим Столар и бывший народный депутат Максим Никитась .

Официально стражи порядка эти имена пока не подтвердили.