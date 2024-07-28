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Операція за день. Українцям розповіли про "швидкі" хірургічні послуги

Україна, Неділя 28 липня 2024 20:14
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Операція за день. Українцям розповіли про "швидкі" хірургічні послуги Фото: лікарі пояснили, які хірургічні послуги можуть отримати українці за день (pon.org.ua)
Автор: Каріна Левицька

Станом на зараз в Україні є хірургічні операції, після яких пацієнту не потрібно залишатися надовго в стаціонарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національної служби здоров'я України.

Такі хірургічні втручання покриває Програма медичних гарантій у межах пакету “Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня”.

У межах пакету пацієнтам та пацієнткам безоплатно гарантовано:

  • планова госпіталізація при наявності відповідного обсягу досліджень до запланованого хірургічного втручання, виконаних на амбулаторному етапі надання медичної допомоги;
  • анестезіологічне забезпечення;
  • проведення діагностичних, лікувально-діагностичних та хірургічних втручань/процедур, здійснення яких неможливе в амбулаторних умовах і потребує спостереження протягом не більше 24 годин в умовах стаціонару.

Щоб отримати послугу хірургії одного дня безоплатно, потрібно:

  • мати направлення сімейного або лікуючого лікаря;
  • звернутися до лікарні, яка має договір із НСЗУ за відповідним пакетом і яка надає необхідний вид допомоги.

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НСЗУ Мінстерство охорони здоров'я України
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