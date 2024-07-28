Операція за день. Українцям розповіли про "швидкі" хірургічні послуги
Станом на зараз в Україні є хірургічні операції, після яких пацієнту не потрібно залишатися надовго в стаціонарі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національної служби здоров'я України.
Такі хірургічні втручання покриває Програма медичних гарантій у межах пакету “Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня”.
У межах пакету пацієнтам та пацієнткам безоплатно гарантовано:
- планова госпіталізація при наявності відповідного обсягу досліджень до запланованого хірургічного втручання, виконаних на амбулаторному етапі надання медичної допомоги;
- анестезіологічне забезпечення;
- проведення діагностичних, лікувально-діагностичних та хірургічних втручань/процедур, здійснення яких неможливе в амбулаторних умовах і потребує спостереження протягом не більше 24 годин в умовах стаціонару.
Щоб отримати послугу хірургії одного дня безоплатно, потрібно:
- мати направлення сімейного або лікуючого лікаря;
- звернутися до лікарні, яка має договір із НСЗУ за відповідним пакетом і яка надає необхідний вид допомоги.
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