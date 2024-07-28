Операція за день. Українцям розповіли про "швидкі" хірургічні послуги

Станом на зараз в Україні є хірургічні операції, після яких пацієнту не потрібно залишатися надовго в стаціонарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національної служби здоров'я України.

Щоб отримати послугу хірургії одного дня безоплатно, потрібно:

Такі хірургічні втручання покриває Програма медичних гарантій у межах пакету “Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня”.

Нагадаємо також, що в умовах військового стану всім важливо знати основні навички надання долікарської допомоги. Зокрема про те, як зупинити різні види кровотечі, ми писали в окремому матеріалі РБК-Україна.

Ми також пояснювали, що робити, якщо "болить серце".

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