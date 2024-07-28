Операция за день. Украинцам рассказали о "быстрых" хирургических услугах

На сегодняшний день в Украине есть хирургические операции, после которых пациенту не нужно оставаться надолго в стационаре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Национальной службы здоровья Украины.

Чтобы получить услугу хирургии однажды бесплатно, нужно:

Такие хирургические вмешательства покрывает Программа медицинских гарантий в рамках пакета Хирургические операции взрослым и детям в условиях стационара одного дня.

Напомним также, что в условиях военного положения всем важно знать основные навыки предоставления доврачебной помощи. В частности о том, как остановить разные виды кровотечения, мы писали в отдельном материале РБК-Украина.

Мы также объясняли, что делать, если "болит сердце".

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