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Операция за день. Украинцам рассказали о "быстрых" хирургических услугах

Украина, Воскресенье 28 июля 2024 20:14
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Операция за день. Украинцам рассказали о "быстрых" хирургических услугах Фото: врачи объяснили, какие хирургические услуги могут получить украинцы за день (pon.org.ua)
Автор: Карина Левицкая

На сегодняшний день в Украине есть хирургические операции, после которых пациенту не нужно оставаться надолго в стационаре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Национальной службы здоровья Украины.

Такие хирургические вмешательства покрывает Программа медицинских гарантий в рамках пакета Хирургические операции взрослым и детям в условиях стационара одного дня.

В рамках пакета пациентам и пациенткам бесплатно гарантировано:

  • плановая госпитализация при наличии соответствующего объема исследований до планируемого хирургического вмешательства, выполненных на амбулаторном этапе оказания медицинской помощи;
  • анестезиологическое обеспечение;
  • проведение диагностических, лечебно диагностических и хирургических вмешательств/процедур, осуществление которых невозможно в амбулаторных условиях и требует наблюдения в течение не более 24 часов в условиях стационара.

Чтобы получить услугу хирургии однажды бесплатно, нужно:

  • иметь направление семейного или лечащего врача;
  • обратиться в больницу, имеющую договор с НСЗУ за соответствующим пакетом и предоставляющую необходимый вид помощи.

Напомним также, что в условиях военного положения всем важно знать основные навыки предоставления доврачебной помощи. В частности о том, как остановить разные виды кровотечения, мы писали в отдельном материале РБК-Украина.

Мы также объясняли, что делать, если "болит сердце".

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НСЗУ Министерство здравоохранения Украины
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