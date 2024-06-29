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Причини є різні. НСЗУ розвіяла міф та пояснила, що робити при болі в серці

Україна, Субота 29 червня 2024 22:02
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Причини є різні. НСЗУ розвіяла міф та пояснила, що робити при болі в серці Фото: лікарі пояснили, що робити при болі в серці (freepik.сom)
Автор: Каріна Левицька

Не рідко після фізичного чи психологічного навантаження люди помічають "біль в серці". Однак для такого симптому є різні причини й не завжди за цим дійсно стоять кардіологічні проблеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної служби здоров'я України.

Лікарі пояснили, що існує хибна думка, нібито якщо турбує біль у серці, все, що треба зробити, це прийняти заспокійливе чи знеболювальне, або ж і взагалі треба перечекати, і біль у серці пройде сам по собі, проте це не так.

"Біль у серці може мати різні причини та характер, і навіть не завжди свідчить про кардіологічні проблеми", - наголосили в НСЗУ.

За даними лікарів, важливо знати, що про появу серцево-судинних захворювань свідчить, звичай, не біль у серці, а інші симптоми. Наприклад:

  • болісні та неприємні відчуття у ділянці груднини;
  • біль, який поширюється вниз по лівій стороні тіла;
  • задишка, поява набряків тощо.

Такі симптоми не варто ігнорувати - у випадку їх виявлення слід звернутися до свого сімейного лікаря.

Водночас НСЗУ закликала українців не приймати жодних ліків без призначення лікаря. Основною причиною цього є те, що прийнявши знеболювальне при дійсно серйозних кардіологічних проблемах ви знімете симптоми, які допоможуть лікарю вчасно виявити захворювання.

"При деяких тривожних симптомах треба негайно телефонувати до екстреної медичної допомоги", - додали в службі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна пояснювало, в яких випадках необхідно телефонувати до екстренної медичної допомоги.

Водночас, ми повідомляли, що за фейкові виклики екстрених служб українцям загрожують штрафи. Детальніше про це можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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