Операція "Ашан" зупинила механізований наступ РФ на пів року, - Федоров

Сили оборони у межах двох етапів операції "Ашан" уразили 1180 російських цілей, що послабило наступальний потенціал ворога на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис міністра оборони України Михайла Федорова в Telegram.

За словами Федорова, операцію провели, щоб асиметрично послабити наступальні можливості російських військ. Для цього Сили оборони використали спеціально розроблені дрони, дані розвідки та завчасно підготовлений план ударів по техніці противника в глибокому тилу.

Минулого року за ініціативою президента та рішенням Ставки для проведення спецоперації виділили додаткове фінансування. У межах першого етапу за три доби українські військові уразили 949 російських цілей.

Після операції, за даними міністра, російські війська відвели значну частину техніки від лінії фронту. На відновлення втрат противнику знадобилися місяці, а його механізований наступ вдалося зупинити приблизно на пів року.

Кілька тижнів тому Сили оборони повторили операцію. Цього разу головною ціллю стала російська артилерія, яка залишається однією з ключових загроз на полі бою.

Для другого етапу розробили новий боєприпас для ураження артилерійських систем. У результаті військові уразили 231 ціль, із яких 171 було знищено.

Загалом за два етапи операції "Ашан" Сили оборони уразили 1180 ворожих цілей.

"Кожна така операція - це не лише знищена техніка. Це зірвані плани ворога, менше можливостей для його наступу та більше шансів зберегти життя наших військових" - наголосив Федоров.

До проведення операції долучилися окремий загін спеціального призначення Lasar's Group Нацгвардії, 412-та окрема бригада безпілотних систем NEMESIS та інші підрозділи Сил оборони.