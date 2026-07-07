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Операція "Ашан" зупинила механізований наступ РФ на пів року, - Федоров

19:50 07.07.2026 Вт
2 хв
За два етапи операції українські військові уразили понад тисячу російських цілей
aimg Марія Науменко
Операція "Ашан" зупинила механізований наступ РФ на пів року, - Федоров Фото: український військовий з FPV-дроном (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Сили оборони у межах двох етапів операції "Ашан" уразили 1180 російських цілей, що послабило наступальний потенціал ворога на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис міністра оборони України Михайла Федорова в Telegram.

За словами Федорова, операцію провели, щоб асиметрично послабити наступальні можливості російських військ. Для цього Сили оборони використали спеціально розроблені дрони, дані розвідки та завчасно підготовлений план ударів по техніці противника в глибокому тилу.

Минулого року за ініціативою президента та рішенням Ставки для проведення спецоперації виділили додаткове фінансування. У межах першого етапу за три доби українські військові уразили 949 російських цілей.

Після операції, за даними міністра, російські війська відвели значну частину техніки від лінії фронту. На відновлення втрат противнику знадобилися місяці, а його механізований наступ вдалося зупинити приблизно на пів року.

Кілька тижнів тому Сили оборони повторили операцію. Цього разу головною ціллю стала російська артилерія, яка залишається однією з ключових загроз на полі бою.

Для другого етапу розробили новий боєприпас для ураження артилерійських систем. У результаті військові уразили 231 ціль, із яких 171 було знищено.

Загалом за два етапи операції "Ашан" Сили оборони уразили 1180 ворожих цілей.

"Кожна така операція - це не лише знищена техніка. Це зірвані плани ворога, менше можливостей для його наступу та більше шансів зберегти життя наших військових" - наголосив Федоров.

До проведення операції долучилися окремий загін спеціального призначення Lasar's Group Нацгвардії, 412-та окрема бригада безпілотних систем NEMESIS та інші підрозділи Сил оборони.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Сили оборони стабільно знищують російських військових і техніку, руйнують логістику ворога та завдають ударів по його військовій і критичній інфраструктурі.

Водночас, за його словами, говорити про перелом у війні поки рано. Росія зберігає значний наступальний потенціал, нарощує чисельність військ, виробництво засобів ураження та готується до можливих атак на нових ділянках фронту.

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Російська Федерація Україна Михайло Федоров Міністерство оборони України Дрони
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