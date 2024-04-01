Операція у 19 регіонах. В Україні нейтралізували логістичні хаби наркоторговців

Викриття наркоторговців в Україні

Нагадаємо, минулого року українські правоохоронці засудили до ув'язнення організаторів міжнародного каналу контрабанди важких наркотиків.

Вони переправляли для продажу в Україні оптові партії іноземних пігулок "Субутекс", які містять особливо небезпечну наркоречовину бупренорфін.

Також у СБУ ще у грудні минулого року зазначали, що з початку війни ліквідували понад 60 банд, які переправляли наркотики до Європейського союзу.

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