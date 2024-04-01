Операция в 19 регионах. В Украине нейтрализовали логистические хабы наркоторговцев

Разоблачение наркоторговцев в Украине

Напомним, в прошлом году украинские правоохранители приговорили к заключению организаторов международного канала контрабанды тяжелых наркотиков.

Они переправляли для продажи в Украине оптовые партии иностранных таблеток "Субутекс", которые содержат особо опасное нарковещество бупренорфин.

Также в СБУ еще в декабре прошлого года отмечали, что с начала войны ликвидировали более 60 банд, которые переправляли наркотики в Европейский союз.

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