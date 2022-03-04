Какие операции с валютой доступны сегодня, - разъяснение НБУ

Национальный банк Украины обнародовал разъяснение относительно операций с иностранной валютой, которые сегодня могут проводить украинцы - как на территории страны, так и заграницей. Курс зафиксирован с 24 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Информация для граждан:

Продать иностранную валюту можно в работающих отделениях банков, операторов почтовой связи и в обменниках, ограничения отсутствуют. Официальный курс гривны к доллару - 29,25 грн/доллар (зафиксирован на 24.02.2022).

Покупка иностранной валюты пока запрещена (запрет действует с 24 февраля 2022 года).

Снять с валютного счета можно валюту в валюте счета в эквиваленте 30 тыс. грн в день без комиссий (разрешена с 1 марта 2022 года), и в национальной валюте в размере 100 тыс. грн, предварительно осуществив продажу валюты со своего счета и зачесть эти средства на счет в национальной валюте (разрешено с 24.02.2022 года).Продать валюту можно через онлайн-банкинг без ограничений.

За рубежом можно использовать платежные карты для снятия наличных и расчетов. Ограничений на безналичные расчеты за рубежом нет.

Запрещены любые операции с использованием российских и белорусских рублей.

Запрещены переводы, в том числе с использованием карты или иного электронного платежного средства, который выпустила платежная система, работающая в РФ и Беларуси. Также такими картами нельзя рассчитаться в Украине: сделать перевод или платеж или снять с них наличные.

Предприятиям:

Предприятия, которые имеют специальные разрешения и обеспечивают выполнение мобилизационных планов, могут снимать наличными иностранную валюту без ограничений.

На территориях, которые находятся под угрозой оккупации России, снять с валютного счета можно без ограничений валюту в валюте счета, решения относительно объемов выдачи наличной валюты будут принимать руководители отделений банков на местах, исходя из ситуации с наличием наличности.

Безналичные расчеты

НБУ призвал не создавать лишнюю нагрузку на банки, не подвергать опасности себя и инкассаторов, которые осуществляют подкрепление банкоматов и касс банков наличными.

"Пользуйтесь платежными картами: осуществлять расчеты можно как с гривневой, так и с валютной карты. Никаких ограничений на безналичные расчеты Национальный банк Украины не вводил. Банковская система работает слаженно. Национальный банк, со своей стороны, подкрепляет кассы банков наличными и банковскую систему ликвидностью", - говорится в сообщении.

Учетная ставка НБУ

Правления Национального банка 3 марта решило отложить принятие решения по учетной ставке. Итак, учетная ставка будет оставаться неизменной, на уровне 10%.