Операции станут более доступными: расширен список бесплатных медучреждений

Сообщается, что это решение позволит украинцам бесплатно получать медицинскую помощь в восьми отдельных научно-исследовательских учреждениях Национальной академии медицинских наук:

Институт отоларингологии им. Коломийченко

Институт травматологии и ортопедии

Научно-практический центр эндоваскулярной нейрорентгенохирургии

Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии имени Яновского

Национальный институт хирургии и трансплантологии имени Шалимова

Институт нейрохирургии имени академика Ромоданова

Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова

Национальный научный центр "Институт кардиологии имени академика Стражеско"

Как заявил замминистра финансов Роман Ермоличев, за высокоспециализированные услуги будет платить государство. На это из бюджета предусмотрено 1,8 млрд гривен в 2021 году.

Кроме того, утвержден перечень услуг по предоставлению третичной медицинской помощи, которые не могут быть предоставлены или предоставлены в ограниченном количестве в других медицинских учреждениях, а также тарифы на такие услуги.