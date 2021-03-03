Операции станут более доступными: расширен список бесплатных медучреждений

Кабинет министров Украины расширил список медицинских учреждений, которые будут бесплатно предоставлять высококвалифицированную медицинскую помощь. В отношении них изменили механизм государственного финансирования.
Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.
Сообщается, что это решение позволит украинцам бесплатно получать медицинскую помощь в восьми отдельных научно-исследовательских учреждениях Национальной академии медицинских наук:
Как заявил замминистра финансов Роман Ермоличев, за высокоспециализированные услуги будет платить государство. На это из бюджета предусмотрено 1,8 млрд гривен в 2021 году.
Кроме того, утвержден перечень услуг по предоставлению третичной медицинской помощи, которые не могут быть предоставлены или предоставлены в ограниченном количестве в других медицинских учреждениях, а также тарифы на такие услуги.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что бюджет Программы медицинских гарантий составляет более 123 млрд гривен, а также о том, на что пойдут эти средства.
Также ранее сообщалось, какие анализы входят в бесплатный пакет услуг.