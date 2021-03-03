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Операції стануть більш доступними: розширено список безкоштовних медустанов

Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів України розширив перелік медичних закладів, які будуть безкоштовно надавати висококваліфіковану медичну допомогу. Щодо них змінили механізм державного фінансування.

Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі.

Повідомляється, що це рішення дозволить українцям безкоштовно отримувати медичну допомогу у восьми окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук:

  • Інститут отоларингології ім. Коломійченка
  • Інститут травматології та ортопедії
  • Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохирургии
  • Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Яновського
  • Національний інститут хірургії та трансплантології імені Шалімова
  • Інститут нейрохірургії імені академіка Ромоданова
  • Національний інститут серцево-судинної хірургії імені Амосова
  • Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка Стражеска"

Як заявив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев, за високоспеціалізовані послуги буде платити держава. На це з бюджету передбачено 1,8 млрд гривень в 2021 році.

Крім того, затверджено перелік послуг з надання третинної медичної допомоги, які не можуть бути надані або надані в обмеженій кількості в інших медичних установах, а також тарифи на такі послуги.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що бюджет Програми медичних гарантій становить понад 123 млрд гривень, а також про те, на що підуть ці кошти.

Також раніше повідомлялося, які аналізи входять в безкоштовний пакет послуг.

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Новини України Кабінет Міністрів Українимедицина
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