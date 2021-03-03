Операції стануть більш доступними: розширено список безкоштовних медустанов

Повідомляється, що це рішення дозволить українцям безкоштовно отримувати медичну допомогу у восьми окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук:

Інститут отоларингології ім. Коломійченка

Інститут травматології та ортопедії

Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохирургии

Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Яновського

Національний інститут хірургії та трансплантології імені Шалімова

Інститут нейрохірургії імені академіка Ромоданова

Національний інститут серцево-судинної хірургії імені Амосова

Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка Стражеска"

Як заявив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев, за високоспеціалізовані послуги буде платити держава. На це з бюджету передбачено 1,8 млрд гривень в 2021 році.

Крім того, затверджено перелік послуг з надання третинної медичної допомоги, які не можуть бути надані або надані в обмеженій кількості в інших медичних установах, а також тарифи на такі послуги.