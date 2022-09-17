Операции продуманы на всей территории Украины, - Зеленский

У Украины есть продуманные военные операции на всей территории страны. При этом Вооруженные силы не должны терять инициативу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского для Reuters.

"У нас продуманы операции на всей территории нашего государства. Что за чем мы будем делать, я не готов говорить, но мы настроены абсолютно серьезно, мы понимаем, что будем делать", - сказал он.

При єтом президент не назвал временные приоритеты украинской армии. Зеленский также отметил, что Украине нельзя терять инициативу, которую она перехватила.

"Поэтому мы должны идти вперед, деокупируя шаг за шагом нашу и только нашу территорию", - сказал он.