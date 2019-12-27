Операторы контакт-центра "Львовгаз Сбыта" обработали почти 5 млн обращений

С начала года операторы Контакт-центра "Львовгаз Сбыта" проработали 4,9 млн обращений потребителей газа в Львова и области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Кроме передачи показателей счетчиков, чаще всего обращения касаются сверки состояния лицевого счета и консультации относительно счетов за потребленный газ. Ответы на те же вопросы возможно получить через Личный кабинет на сайте 104.ua", - говорится в сообщении.

Клиенты "Львовгаз Сбыта" с начала года чаще всего обращались в контакт-центр по сверке лицевого счета (102,4 тыс.) и консультаций по поводу квитанций (37,2 тыс.). Потребители газа могут получить ответ на любой вопрос позвонив по номеру контакт-центра или написав на электронную почту.

"Удобные возможности для общения с "Львовгаз Сбыт" предоставляет Личный кабинет на 104.ua. Этот сервис предоставляет возможность получить ответы на все вопросы. В течение года операторы контакт-центра таким образом предоставили 33 тыс. письменных ответов", - говорится в сообщении.

Также в Личном кабинете есть опция заказа обратного звонка Callback, ею воспользовались 35,4 тыс потребителей газа.

"Мы постоянно работаем над увеличением количества удаленных сервисов. В этом году у нас появилось мобильное приложение 104 Mobile Light для пользователей iPhone, а также чат-бот 7104ua в мессенджере Viber. С его помощью наши клиенты могут не только платить за газ, но и загрузить счета в формате PDF. Кроме того, есть уже всем известные контакт-центр и Личный кабинет на сайте 104.ua, мобильное приложение 104Mobile для Android", - рассказывает директор ООО "Львовгаз Сбыт" Павел Майк.