Оператори контакт-центру "Львівгаз Збуту" опрацювали майже 5 млн звернень

Від початку року оператори Контакт-центру "Львівгаз Збуту" опрацювали 4,9 млн звернень споживачів газу Львова та області. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Окрім передачи показників лічильників, найчастіше звернення стосуються звірки стану особового рахунку та консультації щодо рахунків за спожитий газ. Відповіді на ті ж самі питання можливо отримати через Особистий кабінет на сайті 104.ua", - йдеться у повідомленні.

Клієнти "Львівгаз Збуту" від початку року найчастіше звертались до контакт-центру щодо звірки особового рахунку (102,4 тис.) та консультацій з приводу квитанцій (37,2 тис.). Споживачі газу можуть отримати відповідь на будь-яке питання зателефонувавши за номером контакт-центру або написавши на електронну пошту.

"Зручні можливості для спілкування із "Львівгаз Збутом" надає Особистий кабінет на 104.ua. Цей сервіс надає можливість отримати відповіді на усі запитання. Впродовж року оператори контакт-центру таким чином надали 33 тис. письмових відповідей", - йдеться у повідомленні.

Також в Особистому кабінеті є опція замовлення зворотного дзвінка Callback, нею скористались 35,4 тис споживачів газу.

"Ми постійно працюємо над збільшенням кількості віддалених сервісів. В цьому році у нас з’явився мобільний додаток 104 Mobile Light для користувачів iPhone, а таокж чат-бот 7104ua у месенджері Viber. З його допомогою наші клієнти можуть не лише сплачувати за газ, а й завантажити рахунки у форматі PDF. Крім того, є вже всім відомі контакт-центр та Особистий кабінет на сайті 104.ua, мобільний додаток 104Mobile для Android,", - розповідає директор ТОВ "Львівгаз Збут" Павло Майк.