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Оператори ССО показали відбиття штурму КНДРівців у Курській області (відео)

Ілюстративне фото: оператори ССО показали відбиття штурму КНДРівців у Курській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Курській області, під час відбиття ворожого штурму, було знищено більше 20 солдатів Північної Кореї. Зокрема працювали й снайпери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил спеціальних операцій (ССО).

Під час відбиття штурму втрати військових Північної Кореї склали: 

  • ліквідовані 21; 
  • поранені 40. 

Наступ ворога стримували оператори 8-го полку ССО Збройних сил України, піхотинці та снайпери. 

"На дев’ятій годині бою в групи CCO залишилася лише третина боєкомплекту. Решту вони витратили на знищення ворогів.Оператори прийняли рішення на ексфільтрацію - тактика військових для швидкого виведення групи з поля бою в безпечне місце. Бійці злагоджено вийшли на двох Humvee", - пишуть ССО. 

Ситуація у Курській області

Сили оборони розпочали операцію на території Курської області у відповідь на регулярні атаки Росії з прикордонних територій, а також з метою послаблення військових спроможностей ворога. У тому ж числі відповідний крок має на меті створення тактичної нестабільності для російських військ.

Нещодавно українські десантники з суміжними підрозділами успішно взяли у полон 27 військових ворога у Курській області.

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