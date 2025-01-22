Оператори ССО показали відбиття штурму КНДРівців у Курській області (відео)

Ситуація у Курській області

Сили оборони розпочали операцію на території Курської області у відповідь на регулярні атаки Росії з прикордонних територій, а також з метою послаблення військових спроможностей ворога. У тому ж числі відповідний крок має на меті створення тактичної нестабільності для російських військ.

Нещодавно українські десантники з суміжними підрозділами успішно взяли у полон 27 військових ворога у Курській області.

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