Операторы ССО показали отражение штурма КНДРовцев в Курской области (видео)

Ситуация в Курской области

Силы обороны начали операцию на территории Курской области в ответ на регулярные атаки России с приграничных территорий, а также с целью ослабления военных возможностей врага. В том же числе соответствующий шаг имеет целью создание тактической нестабильности для российских войск.

Недавно украинские десантники со смежными подразделениями успешно взяли в плен 27 военных врага в Курской области.

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