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Операторы ССО показали отражение штурма КНДРовцев в Курской области (видео)

Иллюстративное фото: операторы ССО показали отражение штурма КНДРовцев в Курской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Курской области, во время отражения вражеского штурма, было уничтожено более 20 солдат Северной Кореи. В частности работали и снайперы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил специальных операций (ССО).

Во время отражения штурма потери военных Северной Кореи составили:

  • 21 убит;
  • ранены 40.

Наступление врага сдерживали операторы 8-го полка ССО Вооруженных сил Украины, пехотинцы и снайперы.

"На девятом часу боя у группы CCO осталась только треть боекомплекта. Остальные они потратили на уничтожение врагов. Операторы приняли решение на эксфильтрацию - тактика военных для быстрого вывода группы с поля боя в безопасное место. Бойцы слаженно вышли на двух Humvee", - пишут ССО.

Ситуация в Курской области

Силы обороны начали операцию на территории Курской области в ответ на регулярные атаки России с приграничных территорий, а также с целью ослабления военных возможностей врага. В том же числе соответствующий шаг имеет целью создание тактической нестабильности для российских войск.

Недавно украинские десантники со смежными подразделениями успешно взяли в плен 27 военных врага в Курской области.

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