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Оператори ГУР підірвали ворожі склад БК і пункт запуску fpv-дронів (відео)

Фото: оператори ГУР підірвали ворожі позиції (armyinform.com.ua)
Автор: Каріна Левицька

Оператори Головного управління розвідки підірвали ворожі склад БК і пункт запуску fpv-дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна зі посиланням на Telegram-канал ГУР МО України.

На одному з напрямків фронту оператори підрозділу ГУР МО України “Ghost” виявили та знищили: 

  • склад боєприпасів росіян; 
  • низку ворожих засобів зв’язку та спостереження; 
  • місце, де окупанти облаштували пункт запуску fpv-дронів. 

 

Також розвідники завдали низку ударів по польових укріпленнях російської піхоти та місцях їхньої дислокації. 

"Дрони "привидів" з Воєнної розвідки України дотягуються дедалі глибше, а отже - окупанти зазнають болючіших втрат", - повідомили в ГУР.

 

Нагадаємо, що українські воїни на півдні знищили два термінали Starlink росіян та 16 гармат.

Ми також повідомляли, що за останню добу росіяни втратили на війні в Україні понад 1100 солдатів. Детальніше можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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