Операторы ГУР взорвали вражеские склад БК и пункт запуска fpv-дронов (видео)

Напомним, что украинские воины на юге уничтожили два терминала Starlink россиян и 16 орудий.

Мы также сообщали, что за последние сутки россияне потеряли на войне в Украине более 1100 солдат. Подробнее можно узнать в материале РБК-Украина.

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