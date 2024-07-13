Оператори ГУР підірвали ворожі склад БК і пункт запуску fpv-дронів (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна зі посиланням на Telegram-канал ГУР МО України.

"Дрони "привидів" з Воєнної розвідки України дотягуються дедалі глибше, а отже - окупанти зазнають болючіших втрат", - повідомили в ГУР.

Також розвідники завдали низку ударів по польових укріпленнях російської піхоти та місцях їхньої дислокації.

На одному з напрямків фронту оператори підрозділу ГУР МО України “Ghost” виявили та знищили:

Нагадаємо, що українські воїни на півдні знищили два термінали Starlink росіян та 16 гармат.

Ми також повідомляли, що за останню добу росіяни втратили на війні в Україні понад 1100 солдатів. Детальніше можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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