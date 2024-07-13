Операторы ГУР взорвали вражеские склад БК и пункт запуска fpv-дронов (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГУР МО Украины.

"Дроны "призраков" из Военной разведки Украины дотягиваются все глубже, а значит - оккупанты терпят болезненные потери", - сообщили в ГУР.

Также разведчики нанесли ряд ударов по полевым укреплениям русской пехоты и местам их дислокации.

На одном из направлений фронта операторы подразделения ГУР МО Украины "Ghost" обнаружили и уничтожили:

Напомним, что украинские воины на юге уничтожили два терминала Starlink россиян и 16 орудий.

Мы также сообщали, что за последние сутки россияне потеряли на войне в Украине более 1100 солдат. Подробнее можно узнать в материале РБК-Украина.

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