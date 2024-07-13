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Операторы ГУР взорвали вражеские склад БК и пункт запуска fpv-дронов (видео)

Украина, Суббота 13 июля 2024 19:19
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Операторы ГУР взорвали вражеские склад БК и пункт запуска fpv-дронов (видео) Фото: операторы ГУР взорвали вражеские позиции (armyinform.com.ua)
Автор: Карина Левицкая

Операторы Главного управления разведки взорвали вражеские состав БК и пункт запуска fpv-дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГУР МО Украины.

На одном из направлений фронта операторы подразделения ГУР МО Украины "Ghost" обнаружили и уничтожили:

  • состав боеприпасов россиян;
  • ряд враждебных средств связи и наблюдения;
  • место, где оккупанты обустроили пункт запуска fpv-дронов.

Также разведчики нанесли ряд ударов по полевым укреплениям русской пехоты и местам их дислокации.

"Дроны "призраков" из Военной разведки Украины дотягиваются все глубже, а значит - оккупанты терпят болезненные потери", - сообщили в ГУР.

Напомним, что украинские воины на юге уничтожили два терминала Starlink россиян и 16 орудий.

Мы также сообщали, что за последние сутки россияне потеряли на войне в Украине более 1100 солдат. Подробнее можно узнать в материале РБК-Украина.

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