Операторам мобильной связи утвердили новые тарифы

Согласно решению, с 1 июля 2021 года в телефонных сетях фиксированной связи расчетная такса за терминацию телефонного трафика на междугородном уровне установлена в размере 0,10 грн/мин, а расчетная такса на местном уровне - 0,07 грн/мин.

Кроме того, с 1 января 2022 года тариф снизится до 0,08 грн/мин. на междугородном уровне снизится до 0,08 грн/мин. на местном уровне до 0,05 грн/мин

Как отмечается в пояснительной записке к документу, решение НКРСИ разработано с целью создания условий для снижения стоимости вызовов в фиксированные сети.

Комиссия не имеет информации о фактической себестоимости услуги терминации трафика в телекоммуникационных сетях фиксированной связи. Однако средняя минимальная расчетная такса в странах ЕС по курсу НБУ по состоянию на октябрь 2020 года составила 0,067 грн/мин, что ниже, чем действующие в Украине таксы.

В же время рассчитанная НКРСИ по данным операторов телекоммуникаций за 2019 год средневзвешенная расчетная такса за термінацію трафика в телекоммуникационных сетях фиксированной связи составляет от 0,028 до 0,08 грн/мин

Отметим, базовые тарифы операторов мобильной связи на стационарные сети значительно выше и составляют от 0,6 до 1,5 грн/мин. В то же время, операторы предлагают множество тарифов, которые включают бесплатные минуты на стационарные телефоны.