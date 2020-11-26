ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Оператора Russia Today не пустили в Украину

Одесская область, Четверг 26 ноября 2020 16:19
Оператора Russia Today не пустили в Украину
Фото: съемочная группа RT (wikimedia by Jürg Vollmer)
Автор: Дмитрий Левицкий

Пограничники не пропустили в Украину оператора российского телеканала Russia Today. Россиянин также получил запрет на несколько лет на въезд в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Оператор российского телеканала планировал пересечь украинский пункт пропуска "Кучурган" в Одесской области, чтобы транзитом проехать в Россию из Молдовы. Однако во время паспортного контроля оказалось, что он есть в базе.

"Как выяснилось, у пограничников касательно него уже была предварительная информация о незаконном посещении им оккупированного его страной Крыма... В период оккупации полуострова данное лицо попадала туда с территории РФ авиационным сообщением. В Крыму мужчина проводил видеосъемки для телеканала Russia Today", - рассказали в ГПСУ.

За совершенные нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию Крыма россиянину на 3 года запретили въезд в Украину.

Напомним, недавно в Украину не пустили венгерского топ-чиновника. Отказ в пересечении границы он получил за ведение агитации на местных выборах в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Российская Федерациятелеканалызапрет на въезд

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь